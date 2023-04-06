Дагестан прошел конкурсный отбор для предоставления федеральных субсидий на строительство объектов обращения с ТКО

На конкурс, проводимый Министерством природы РФ, было представлено 4 заявки, 3 из которых в полной мере соответствовали необходимым критериям.

Критерии ведомством были объявлены следующие: уровень расчётной бюджетной обеспеченности менее 0,75 процента, объект должен быть включён в территориальную схему обращения с отходами, наличие концессионного соглашения, заключенного не позже 1 января минувшего года.

Проекты, которым Министерство природы РФ обеспечит субсидии, должны реализоваться до 31 декабря следующего года.

Благодаря помощи ведомства в Мордовии стартует возведение нового межмуниципального комплекса по обработке отходов, в Дагестане – объект размещения и утилизации ТКО, а в Псковской области – комплексный объект обращения с ТКО.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства природы Дагестана.