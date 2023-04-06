ЗАМАНА - Дагестан прошел конкурсный отбор для предоставления федеральных субсидий на строительство объектов обращения с ТКО

Дагестан прошел конкурсный отбор для предоставления федеральных субсидий на строительство объектов обращения с ТКО

Автор
06 апреля, 2023. Четверг 16:42
|||
Дагестан прошел конкурсный отбор для предоставления федеральных субсидий на строительство объектов обращения с ТКО

На конкурс, проводимый Министерством природы РФ, было представлено 4 заявки, 3 из которых в полной мере соответствовали необходимым критериям.

Дагестан прошел конкурсный отбор для предоставления федеральных субсидий на строительство объектов обращения с ТКО

Критерии ведомством были объявлены следующие: уровень расчётной бюджетной обеспеченности менее 0,75 процента, объект должен быть включён в территориальную схему обращения с отходами, наличие концессионного соглашения, заключенного не позже 1 января минувшего года.

Проекты, которым Министерство природы РФ обеспечит субсидии, должны реализоваться до 31 декабря следующего года.

Благодаря помощи ведомства в Мордовии стартует возведение нового межмуниципального комплекса по обработке отходов, в Дагестане – объект размещения и утилизации ТКО, а в Псковской области – комплексный объект обращения с ТКО.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства природы Дагестана.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top