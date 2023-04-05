Премьер-министр региона поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах

Уважаемые представители иудейской общины Дагестана! От всей души поздравляю вас с праздником Песах!

Этот праздник символизирует высокие нравственные ценности, стремление к свободе, добру и милосердию. В эти дни верующие обращаются к истокам культурного, духовного наследия иудаизма, которые основаны на вечных идеалах справедливости, миролюбия и терпимости, заботы о ближнем.

Дагестан – регион, в котором всегда в дружбе и добрососедстве жили представители многих народов и культур. Патриотизм и сплочённость граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют нашу многонациональную республику.