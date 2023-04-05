Выступление начнется в 15:00 по московскому времени.
Президент России выступит с речью по внешнеполитической тематике
- Автор Дарья
- 05 апреля, 2023. Среда 13:48
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с объемным обращением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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