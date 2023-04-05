Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» начнет работу в Дагестане с 1 июня

Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» стартует в Дагестане с начала лета, проинформировал руководитель республики Сергей Меликов на собрании с лидерами региональных органов власти.

Стоит заметить, что весной минувшего года в регионе по предложению руководителя региона Сергея Меликова был сформирован социальный фонд «Все вместе». Его цель – оказание, помимо государственной поддержки, дополнительной помощи родным военнослужащих, погибших в ходе СВО.

«Поручение по формированию структурного подразделения мною было дано еще до послания президента. С учетом опережения событий нам необходимо трансформировать нашу работу, дабы она соответствовала положению фонда “Защитники Отечества”. Каждый орган исполнительной власти имеет непосредственное отношение к реализации целей фонда помощи участникам СВО. Это поддержка наших семей», – выступил Меликов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.