ЗАМАНА - Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» начнет работу в Дагестане с 1 июня

Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» начнет работу в Дагестане с 1 июня

Автор
05 апреля, 2023. Среда 10:14
|||
Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» начнет работу в Дагестане с 1 июня

Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» стартует в Дагестане с начала лета, проинформировал руководитель республики Сергей Меликов на собрании с лидерами региональных органов власти.

Подразделение государственного фонда «Защитники Отечества» начнет работу в Дагестане с 1 июня

Стоит заметить, что весной минувшего года в регионе по предложению руководителя региона Сергея Меликова был сформирован социальный фонд «Все вместе». Его цель – оказание, помимо государственной поддержки, дополнительной помощи родным военнослужащих, погибших в ходе СВО.

«Поручение по формированию структурного подразделения мною было дано еще до послания президента. С учетом опережения событий нам необходимо трансформировать нашу работу, дабы она соответствовала положению фонда “Защитники Отечества”. Каждый орган исполнительной власти имеет непосредственное отношение к реализации целей фонда помощи участникам СВО. Это поддержка наших семей», – выступил Меликов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top