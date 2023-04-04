Соответствующее заявление Сергей Меликов совершил на собрании с лидерами органов власти региона.
Уточняют, что глава республики продолжит работу в удаленном формате, несмотря на отсутствие на рабочем посту.
Руководитель Дагестана Сергей Меликов пройдет плановую диспансеризацию с 5 по 15 апреля. Об этом информирует официальный телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.
Соответствующее заявление Сергей Меликов совершил на собрании с лидерами органов власти региона.
Уточняют, что глава республики продолжит работу в удаленном формате, несмотря на отсутствие на рабочем посту.
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