ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана провёл заседание Оперативного штаба

Премьер-министр Дагестана провёл заседание Оперативного штаба

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04 апреля, 2023. Вторник 08:21
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Премьер-министр Дагестана провёл заседание Оперативного штаба
Вчера, 3 апреля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел плановое собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.
Премьер-министр Дагестана провёл заседание Оперативного штаба

Собравшиеся обсудили следующие темы: принимаемые меры по повышению устойчивости развития экономики региона и кассовое освоение средств регионального бюджета в 2023 году, соблюдение правил безопасности на объектах газового хозяйства и при использовании газа в быту, предупреждение и ликвидация ЧС и так далее.

Начиная обсуждение, премьер призвал собравшихся обеспечить эффективность расходов бюджета.

«В условиях ограниченности средств и дефицита бюджета нам требуется обеспечить эффективность всех наших расходов и исполнение принятых на себя бюджетных обязательств. Это наша основная цель», — выступил Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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