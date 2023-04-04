Собравшиеся обсудили следующие темы: принимаемые меры по повышению устойчивости развития экономики региона и кассовое освоение средств регионального бюджета в 2023 году, соблюдение правил безопасности на объектах газового хозяйства и при использовании газа в быту, предупреждение и ликвидация ЧС и так далее.

Начиная обсуждение, премьер призвал собравшихся обеспечить эффективность расходов бюджета.

«В условиях ограниченности средств и дефицита бюджета нам требуется обеспечить эффективность всех наших расходов и исполнение принятых на себя бюджетных обязательств. Это наша основная цель», — выступил Абдулмуслимов.

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