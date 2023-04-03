Сергей Меликов встретился с президентом Всероссийской федерации самбо

Меликов озвучил, что данный вопрос поднимался на совещании с первым заместителем председателя Совета Федерации ФС России Андреем Турчаком, который посетил недавно республику в рамках рабочей поездки.

«Мы обсудили реализацию проекта “Самбо в школы”. Нам это интересно, так как данный вид боевого искусства соответствует бойцовскому характеру жителей Дагестана. Так или иначе с самбо сопряжены все виды единоборств, в том числе и ММА. То есть это популярный вид спорта, с которого, мне кажется, должны начинать дети. Он подходит и девочкам. А мы сегодня исходим из позиции вовлечь как можно больше юного поколения в спорт», – высказался руководитель РД.

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