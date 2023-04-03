Сергей Меликов доложил вице-премьеру России о реализации реформы в обращении с ТКО

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании в режиме ВКС на тему реализации реформы в обращении с ТКО в СКФО под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Лидеры субъектов подготовили отчеты с промежуточными итогами и рассказали о создании объектов обращения с ТКО. Абрамченко озвучила, что в России поставлена задача сформировать полноценную систему обращения с отходами и значительно уменьшить объёмы их захоронения.

Глава Дагестана проинформировал, что в 2021 году в регионе была откорректирована и утверждена Территориальная схема обращения с отходами. Следуя тексту документа, Дагестан поделен на 3 территориальные зоны: «Махачкалинская», «Хасавюртовская», «Дербентская». В каждой из озвученных зон планируется возведение мусоросортировочного комплекса и объекта размещения отходов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.