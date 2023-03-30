Министр просвещения РФ возложил цветы к памятнику русской учительнице в Махачкале

Сегодня, 30 марта, в рамках рабочей поездки в Дагестан глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов возложил цветы к памятнику «Русской учительнице» в Махачкале.

Стоит напомнить, что мемориальный комплекс, который находится в парке у озера Ак-Гёль, посвящен представителям русской интеллигенции и рабочего класса в республике. В торжественной церемонии также участвовали первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель министра просвещения России Андрей Николаев, вице-премьер региона Муслим Телякавов, глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев и другие.

Уточним, что министр прилетел в регион для ознакомления с ходом возведения социальных объектов и оценки результатов реализации в Дагестане федеральной программы по капремонту учебных заведений.