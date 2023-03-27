Премьер-министр РД поздравил Ильяса Умаханова с днём рождения

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова с днем рождения.

«Хочу поздравить нашего земляка, выдающегося дагестанца, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Магомед-Саламовича Умаханова с днем рождения.

Ильяс Магомед-Саламович, Вы представляете Дагестан в Совете Федерации уже не первый год, успешно совмещая решение общегосударственных задач с представлением интересов родной республики.

Вы всегда с пониманием и чуткостью относитесь к проблемам дагестанцев, благодаря Вашим усилиям многие значимые вопросы социально-экономического развития Дагестана удалось озвучить на уровне руководства Совета Федерации, после чего были приняты решения по поддержке региона со стороны федеральных органов власти.

Уверен, что Ваш опыт, жизненная энергия, ответственный подход к делу и профессионализм позволят достичь еще больших высот на благо Дагестана и всей России.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, достижения всех поставленных целей!», — говорится в поздравлении.