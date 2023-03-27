ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова

Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова

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27 марта, 2023. Понедельник 12:16
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Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова

Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова.

Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова

"Поздравляю с днём рождения настоящего патриота Дагестана, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова!

Наш земляк Расул Гамзатов писал: «В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня». Многие годы представляя республику в Совете Федерации, укрепляя международные связи и экономическое сотрудничество России, Ильяс Магомед-Саламович всегда сохраняет тесную связь с родными корнями, не на словах, а на деле показывает своё трепетное отношение к Дагестану, к его настоящему и будущему. Его вклад в развитие российского парламентаризма снискал заслуженное уважение среди руководства и коллег, а главное – завоевал высокое доверие у земляков. Уважаемый Ильяс Магомед-Саламович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов. Мира и добра Вашим родным и близким!", — обратился глава республики.

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