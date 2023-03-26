Глава Дагестана провел встречу с руководителем Табасаранского района

Глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с главой Табасаранского района Магомедом Курбановым. Во встрече также принял участие Представитель Главы РД в Народном Собрании Нюсрет Омаров.

Предметом обсуждения стала социально-экономическая ситуация в муниципалитете. Магомед Курбанов отчитался о работе, проведенной в 2022 году, и о достигнутых показателях. Так, за 2022 год район собрал налоговых и неналоговых доходов более 185 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в этот период составил более 1,2 млрд. рублей.

Сергей Меликов поздравил район с первым местом в рейтинге районов с благоприятным инвестиционным климатом за 2022 год, поблагодарил за работу главу и коллектив администрации муниципалитета, а жителей - за воспитание героев.

На встрече обсудили ряд приоритетных задач на 2023 год, в их числе глава района отметил 5 вопросов, заслуживающих особого внимания: капитальный ремонт дороги Дербент – Хучни – Хив, реализация второго этапа проекта водопровода «Кужник-Хучни», аварийные школы, земельные вопросы ГУП «Табасаранское» и ГУП «Сардарова», строительство поликлиники в с. Хучни.

После обсуждения Сергей Меликов поручил Правительству региона и профильным министерствам решить поднятые на встрече проблемные вопросы. Магомед Курбанов в свою очередь выразил благодарность Главе Дагестана от всего населения района за понимание и помощь, оказываемую в решении их насущных проблем.