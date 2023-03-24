Участники собрания обсудили следующие вопросы: внесение изменений в Закон Дагестана "О республиканском бюджете РД на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и целесообразность предоставления земельного участка в аренду без осуществления торгов для реализации двух крупных инвестиционных проектов.

Вице-премьер поприветствовал собравшихся и поздравил их со священным месяцем Рамадан.

Далее он озвучил, что несмотря на дефицит регионального бюджета, правительство республики смогло обеспечить бюджетную устойчивость и сохранить приоритеты развития.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.