Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД

В четверг, 23 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в республике.

Начиная обсуждение, Меликов озвучил, что борьба с коррупцией должна осуществляться в соответствии с положением в стране – последовательно и бескомпромиссно.

«Когда россияне, большую часть из которых нельзя назвать зажиточными, отдают свои деньги на оказание гуманитарной помощи, коррупционное злоупотребление расценивается уже не просто как правонарушение, а как максимальное проявление цинизма», – высказался руководитель региона.

Далее Меликов прокомментировал положительную динамику в деятельности по противодействию коррупции: увеличивается количество обнаруженных преступлений коррупционной направленности, в разы вырос объем средств, взысканных с нелегально обогатившихся должностных лиц для возмещения причинённого ущерба.

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