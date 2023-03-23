И.о. мэра Южно-Сухокумска стал Сеидахмед Мамадов

«В соответствии с Уставом города Южно-Сухокумска с 23 марта этого года свои полномочия сложил глава муниципалитета по состоянию здоровья. Исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя Мамадова Сеидахмеда Сефербековича. Город сегодня пребывает не в лучшем состоянии. Я очень надеюсь, что Сеидахмеду Сефербековичу удастся исправить тяжелую ситуацию: и с экономикой, и социальной областью, и по другим направлениям, которыми не занимались требуемым образом», – выступил глава региона.