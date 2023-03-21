ЗАМАНА - Табасаранский район возглавил дагестанский рейтинг районов с благоприятным инвестклиматом за 2022 год

Табасаранский район возглавил дагестанский рейтинг районов с благоприятным инвестклиматом за 2022 год

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21 марта, 2023. Вторник 15:36
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Табасаранский район возглавил дагестанский рейтинг районов с благоприятным инвестклиматом за 2022 год

Результаты рейтинга утверждены приказом Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. В связи с этим администрация Табасаранского района будет награждена почетной грамотой Минэкономразвития РД.

Табасаранский район возглавил дагестанский рейтинг районов с благоприятным инвестклиматом за 2022 год

Руководство муниципалитета проводит активную работу по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, вовлекает предпринимателей в строительство дорог, школ, капитального ремонта учреждений, тем самым создавая рабочие места для местного населения.

Комментируя результаты рейтинга, глава района Магомед Курбанов рассказал: «Мы уделяем большое внимание привлечению инвестиций в район, создаём для этого все необходимые условия. С сотрудниками администрации регулярно проводим встречи с инвесторами, меценатами и предпринимателями. Вместе прорабатываем и решаем вопросы и проблемы, если они возникают.

Нашу открытость и доступность можно заметить и при организации торгов на проведение строительных работ, капитального ремонта. У нас в торгах всегда участвуют минимум 5-6 подрядных организаций, видя что нет каких-то барьеров для выполнения работ.

Кроме того, я, как глава района, лично контролирую ход и качество выполнения работ на объектах в муниципалитете.

Так что у нас достаточно оптимистичные прогнозы по экономическому росту на перспективу».

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