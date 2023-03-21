ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана принял ряд кадровых решений

Премьер-министр Дагестана принял ряд кадровых решений

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21 марта, 2023. Вторник 13:17
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Премьер-министр Дагестана принял ряд кадровых решений

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений в ведомствах республики, информирует пресс-служба дагестанского правительства.

Премьер-министр Дагестана принял ряд кадровых решений

Гончаренко Елена Анатольевна заняла пост первого заместителя начальника Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Омаров Хаджимурад Омарович занял должность заместителя главы Минпрома региона.

Исрапилов Хаджимурад Артурович занял пост первого заместителя главы Минпрома региона.

Магомедов Гаджимурад Мусаевич занял пост заместителя руководителя Минобрнауки республики.

Далгатова Аида Османгаджиевна назначается на должность первого заместителя руководителя Минобрнауки республики.

Ахмедов Адильхан Жамалханович занял пост первого заместителя руководителя Минэкономики региона.

Мирзаев Рамазан Магомедович занял пост заместителя главы Минэкономики региона.

Соответствующие указы главы кабмина республики появились на портале дагестанского правительства.

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