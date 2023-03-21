Собравшиеся обсудили поручения руководителя Дагестана Сергея Меликова, касающиеся развития рыбохозяйственного комплекса региона.

Участники команды решили доработать главный документ стратегического планирования рыбной сферы — государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса РД.

Как озвучил вице-премьер, государственная программа основывается на принятую недавно Концепцию и Стратегию социально-экономического развития Дагестана на период до 2030 года, где определенные строчки посвящены развитию рыбной отрасли.

Абдулмуталибов добавил, что она будет нацелена на обеспечение динамичного развития рыбной промышленности региона и будет создаваться с учетом повышения уровня продовольственной безопасности Российской Федерации.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.