ЗАМАНА - Межведомственная рабочая группа представит идеи по развитию рыбной отрасли Дагестана

Межведомственная рабочая группа представит идеи по развитию рыбной отрасли Дагестана

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21 марта, 2023. Вторник 10:15
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Межведомственная рабочая группа представит идеи по развитию рыбной отрасли Дагестана
Собрание межведомственной рабочей команды по обсуждению госпрограммы и стратегии развития рыбной отрасли Дагестана прошло под руководством заместителя главы кабмина региона Наримана Абдулмуталибова.
Межведомственная рабочая группа представит идеи по развитию рыбной отрасли Дагестана

Собравшиеся обсудили поручения руководителя Дагестана Сергея Меликова, касающиеся развития рыбохозяйственного комплекса региона.

Участники команды решили доработать главный документ стратегического планирования рыбной сферы — государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса РД.

Как озвучил вице-премьер, государственная программа основывается на принятую недавно Концепцию и Стратегию социально-экономического развития Дагестана на период до 2030 года, где определенные строчки посвящены развитию рыбной отрасли.

Абдулмуталибов добавил, что она будет нацелена на обеспечение динамичного развития рыбной промышленности региона и будет создаваться с учетом повышения уровня продовольственной безопасности Российской Федерации.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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