В своем выступлении Абдулмуслимов озвучил, что полномочия в сфере контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в республике были закреплены за Министерством строительства Дагестана.

Далее премьер добавил, что архитектурный вид каждого города или района во многом зависит от генерального плана, создаваемого в соответствии с установленными правилами законодательства.

Главным докладчиком по вопросу выступил глава Минстроя региона Артур Сулейманов, который рассказал о деятельности, осуществляемой ведомством в этом направлении.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.