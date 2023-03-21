Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей

Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей, где обсуждалось участие в конкурсе проектов местных инициатив МО РД для получения субсидий на их реализацию.

Наиболее актуальные на сегодняшний день направления от лица жителей озвучил председатель группы общественного контроля Омар Эфендиев:

1. Строительство парковой зоны и детской площадки в с. Тухчар( Новострой),

2. Строительство футбольного поля в с. Тухчар (Новострой).

Башир Алхулаев рассказал собравшимся о реализованных посредством программы проектах в других селах района, а также подчеркнул, что жители имеют возможность сами определить наиболее актуальные проекты, а также принять участие в софинансировании проекта. Участники собрания определились с выбором проекта, который будет реализован через госпрограмму «Местные инициативы» — по итогам голосования им стал проект строительство парковой зоны и детской площадки в с. Тухчар (Новострой).

Собравшиеся также утвердили состав инициативной группы, которая определена для оказания помощи в реализации мероприятий госпрограммы.

Инициативной группе поручено подготовить проект для участия в конкурсном отборе, а также собрать гарантийные письма организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о готовности принять участие в реализации проекта с указанием объемов софинансирования.