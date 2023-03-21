ЗАМАНА - Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей

Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей

Автор
21 марта, 2023. Вторник 01:10
|||
Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей

Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей, где обсуждалось участие в конкурсе проектов местных инициатив МО РД для получения субсидий на их реализацию.

Глава МО «село Тухчар» Новолакского района РД Башир Алхулаев организовал собрание местных жителей

Наиболее актуальные на сегодняшний день направления от лица жителей озвучил председатель группы общественного контроля Омар Эфендиев:

1. Строительство парковой зоны и детской площадки в с. Тухчар( Новострой),
2. Строительство футбольного поля в с. Тухчар (Новострой).

Башир Алхулаев рассказал собравшимся о реализованных посредством программы проектах в других селах района, а также подчеркнул, что жители имеют возможность сами определить наиболее актуальные проекты, а также принять участие в софинансировании проекта. Участники собрания определились с выбором проекта, который будет реализован через госпрограмму «Местные инициативы» — по итогам голосования им стал проект строительство парковой зоны и детской площадки в с. Тухчар (Новострой).

Собравшиеся также утвердили состав инициативной группы, которая определена для оказания помощи в реализации мероприятий госпрограммы.

Инициативной группе поручено подготовить проект для участия в конкурсном отборе, а также собрать гарантийные письма организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о готовности принять участие в реализации проекта с указанием объемов софинансирования.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top