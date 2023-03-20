Премьер-министр РД поучаствовал в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе

В пятницу, 17 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочим визитом прилетел в Азербайджан. Там он появился на торжественной церемонии открытия таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе.