Вице-премьер РД проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

И.о. главного врача больницы Рашид Алиев сообщил, что руководство учреждения уже не один раз просило снести ветхие одноэтажные щитовые корпуса и построить новый, но на данный момент никакого решения не принято.

Далее он отметил, что психиатрическое учреждение каждый год тратит более 5 миллионов рублей на осуществление лабораторных исследований пациентов в другой клинике, хотя приобретение требуемого для исследований оборудования будет стоить 1,5 миллиона рублей.

Вице-премьер поручил главному врачу предоставить всю переписку с Министерством здравоохранения региона, касающуюся сноса старых корпусов, осуществления ремонтных работ и приобретения медоборудования.

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