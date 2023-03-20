ЗАМАНА - Вице-премьер РД проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

Вице-премьер РД проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

Автор
20 марта, 2023. Понедельник 08:46
|||
Вице-премьер РД проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

Заместитель главы кабмина Дагестана Абдурахман Махмудов проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске.

Вице-премьер РД проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

И.о. главного врача больницы Рашид Алиев сообщил, что руководство учреждения уже не один раз просило снести ветхие одноэтажные щитовые корпуса и построить новый, но на данный момент никакого решения не принято.

Далее он отметил, что психиатрическое учреждение каждый год тратит более 5 миллионов рублей на осуществление лабораторных исследований пациентов в другой клинике, хотя приобретение требуемого для исследований оборудования будет стоить 1,5 миллиона рублей.

Вице-премьер поручил главному врачу предоставить всю переписку с Министерством здравоохранения региона, касающуюся сноса старых корпусов, осуществления ремонтных работ и приобретения медоборудования.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top