Глава РД поблагодарил Марата Хуснуллина за оказанную Дагестану поддержку

«Сегодня в Минстрое России мы получили дополнительную поддержку проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры Махачкалы и Каспийска.

За счет выделенных средств мы планируем:

увеличить общую производительность главной канализационной насосной станции № 6 в Махачкале;

провести реконструкцию канализационной насосной станции и напорных коллекторов в Каспийске.

Это новый шаг в реализации важнейшего проекта для нашей республики.

Ранее в Фонде национального благосостояния была одобрена заявка на строительство канализационных сетей Махачкалы протяженностью порядка 50 км.

Кроме того, нами уже получена поддержка Минстроя России на участие в новом конкурсном отборе инфраструктурных проектов, о котором в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию говорил Президент России Владимир Владимирович Путин.

За счёт этих средств мы планируем начать строительство очистных сооружений канализации для Махачкалы и Каспийска.

Именно таким образом, используя все существующие инструменты поддержки, мы в этом году начнём реализовывать проект, которого дагестанцы ждут много лет.

Спасибо Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за оказанную нашей республике поддержку!», — написал Меликов в своих соцсетях.