Собравшиеся обсудили вопросы социально-экономического развития, например, перспективы развития промышленности Дагестана и сегодняшнюю ситуацию с кассовым исполнением регионального бюджета.

В начале собрания премьер напомнил, что нынешняя ситуация в России и в мире обязывает работать в необычных условиях.

«Опыт преодоления кризисных явлений у нас есть, и уже постепенно региональная власть научилась к ним привыкать, и, более того, исполнять цели развития. Во многом это результат эффективного сотрудничества властей и предпринимателей, быстрого принятия решений по стимулированию производства и принятия довольно солидного пакета преференций», — выступил глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.