ЗАМАНА - Сферу текстильной промышленности будут развивать в Дагестане

Сферу текстильной промышленности будут развивать в Дагестане

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16 марта, 2023. Четверг 16:36
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Сферу текстильной промышленности будут развивать в Дагестане
Плановое заседание дагестанского правительства состоялось сегодня, 16 марта, под руководством главы кабмина республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Сферу текстильной промышленности будут развивать в Дагестане

Собравшиеся обсудили вопросы социально-экономического развития, например, перспективы развития промышленности Дагестана и сегодняшнюю ситуацию с кассовым исполнением регионального бюджета.

В начале собрания премьер напомнил, что нынешняя ситуация в России и в мире обязывает работать в необычных условиях.

«Опыт преодоления кризисных явлений у нас есть, и уже постепенно региональная власть научилась к ним привыкать, и, более того, исполнять цели развития. Во многом это результат эффективного сотрудничества властей и предпринимателей, быстрого принятия решений по стимулированию производства и принятия довольно солидного пакета преференций», — выступил глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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