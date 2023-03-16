ЗАМАНА - В Каспийске приняли программу переселения людей из аварийного жилого фонда на 2023-2025 годы

В Каспийске приняли программу переселения людей из аварийного жилого фонда на 2023-2025 годы

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16 марта, 2023. Четверг 08:37
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В Каспийске приняли программу переселения людей из аварийного жилого фонда на 2023-2025 годы

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 15 марта, провёл собрание по ряду вопросов развития строительного комплекса.

В Каспийске приняли программу переселения людей из аварийного жилого фонда на 2023-2025 годы

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов рассказал о планах правительства региона по принятию дополнительных мер социальной поддержки сирот, которым исполнилось 23 года.

«Принятие этого регионального указа дает возможность выбора варианта решения проблемы покупки жилья: или с помощью получения сертификата и покупки жилья в собственность, или путем приобретения органами местного самоуправления и получения по договору найма специализированного жилого помещения, не привязанного к месту проживания заявителя», — выступил премьер.

Как он озвучил, в регионе в прошлом не имелось методики для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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