Мэр Махачкалы: «Налоги – основа развития города»

В совещании поучаствовали лидеры внутригородских районов, сотрудники МВД, УФССП и УФНС региона.

«Говоря об особенностях менталитета дагестанцев, принято придерживаться мнения, что в Дагестане низкая платежная дисциплина. При этом появился такой стереотип из-за не всегда достаточной работы самих органов власти и тех же ресурсоснабжающих компаний, которые длительный период времени не уделяли внимания этой деятельности. О том, что этот миф далёк от реальности, говорит уже то, что республика на сегодняшний день находится в числе лидеров по оказанию помощи в проведении СВО, когда жители региона добровольно и по зову души переводят крупные средства, дабы помочь фронту. И налоги тоже неукоснительно будут платить, если начнут понимать, на что потратятся эти деньги. И доходят до адресата. Махачкалинцы должны понимать, что их налоговые платежи далее возвращаются к ним в виде отремонтированных дорог, благоустроенных дворовых территорий, новых парков, учебных заведений, детсадов и других социальных объектов. Но для этого необходимо работать с людьми и не ограничиваться только исполнением трудовых обязанностей», – выступил мэр.