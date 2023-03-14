Тему улучшения качества горячего питания в школах Махачкалы обсудили под руководством и.о. мэра города Ризвана Газимагомедова

"По примеру передовых в этой сфере регионов страны мы в рамках пилотного проекта передадим на аутсорсинг несколько школ в поселках города, где сегодня вопросы организации горячего питания школьников стоят особенно остро. Зная, как пристально следят за этой проблемой наши родители, уверен, что их мнение должно стать определяющим при принятии окончательного решения. Главное - это здоровье детей, которые должны получать своевременное, качественное питание, соответствующее потребностям юных растущих организмов. В том числе, будем для этого прорабатывать вопрос и передачу на аутсорсинг школьных буфетов, где каждый ребенок сможет питаться недорого и не выходя из здания школы. Следить за качеством и ценами будем строго", — выступил глава города.