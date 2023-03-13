Правительственная делегация ознакомилась с работой Дагестанского комбината строительных материалов, который занимается добычей и переработкой полезных ископаемых, являясь одной из крупнейших компаний по добыче камня.

Абдулмуталибов осмотрел территорию карьера, увидел условия работы, поговорил со специалистами комбината, выслушал их пожелания и узнал про рабочие проблемы.

Как сообщил начальник комбината, за 72 года было проделано немало: полностью реконструировано производство, освоен выпуск новых видов продукции. Несмотря на сложный период, комбинату удалось выстоять, он сохранил сотрудников и продолжает своё славное дело – производит строительные материалы, помогает строить жилые дома и производственные объекты как в Дагестане, так и за его территорией. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.