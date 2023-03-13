ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов проконтролировал ход строительства школы в Каспийске

Абдулмуслим Абдулмуслимов проконтролировал ход строительства школы в Каспийске

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13 марта, 2023. Понедельник 11:51
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Абдулмуслим Абдулмуслимов проконтролировал ход строительства школы в Каспийске
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 11 марта, осмотрел площадку строительства нового корпуса школы №2 на 300 мест в Каспийске. 
Абдулмуслим Абдулмуслимов проконтролировал ход строительства школы в Каспийске

В построенном трехэтажном здании на данный момент осуществляются внутренние и внешние отделочные работы.

Следуя паспорту объекта, строительные работы стартовали в 2021 году и планировались к завершению в конце минувшего года. Субподрядчиком объекта является ООО «Монтажспецстрой».

Премьер осмотрел территорию учебного заведения, ознакомился с качеством работ и поговорил со строителями.

«Сроки сдачи объекта сильно затягиваются, есть вопросы и к качеству строительства. Чтобы объект был сдан к 1 сентября, как обещалось подрядчиками, здесь кратно нужно увеличить количество рабочих», — заявил глава кабмина региона.

По итогам осмотра премьер раскритиковал работу подрядной компании и поручил Минстрою Дагестана, Дирекции единого государственного заказчика-застройщика совместно с мэрией Каспийска в постоянном режиме контролировать процесс работ на данном объекте, а профильные структуры проведут анализ на качество выполненных работ.

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