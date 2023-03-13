ЗАМАНА - Новый спорткомплекс появится в Дербенте в 2023 году

Новый спорткомплекс появится в Дербенте в 2023 году

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13 марта, 2023. Понедельник 11:16
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Новый спорткомплекс появится в Дербенте в 2023 году
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 12 марта, осмотрел площадку строящегося в Дербенте физкультурно-оздоровительного комплекса.
Новый спорткомплекс появится в Дербенте в 2023 году

Новый спорткомплекс с универсальным игровым залом, который находится на улице Дрожжина, строится в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

Для возведения объекта было предусмотрено 203 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. 

Представитель подрядной компании ООО «СтройИнвест» рассказал, что все ключевые процессы на объекте уже завершились, в 2023 году запланировано его открытие. Передана документация в Минстрой республики для получения заключения о соответствии (ЗОС). 

Премьер положительно оценил результаты работы, озвучив, что для горожан такой спорткомплекс крайне важен.  Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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