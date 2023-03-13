Новый спорткомплекс с универсальным игровым залом, который находится на улице Дрожжина, строится в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Для возведения объекта было предусмотрено 203 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Представитель подрядной компании ООО «СтройИнвест» рассказал, что все ключевые процессы на объекте уже завершились, в 2023 году запланировано его открытие. Передана документация в Минстрой республики для получения заключения о соответствии (ЗОС).

Премьер положительно оценил результаты работы, озвучив, что для горожан такой спорткомплекс крайне важен. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.