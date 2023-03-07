Начав обсуждение, Абдурахман Махмудов еще раз напомнил о необходимости объективного подхода к исполнению целей по легализации теневой занятости. Он также озвучил, что данный вопрос пребывает под постоянным мониторингом у Главы Дагестана.

«Перед нами поставлена серьезная цель по выведению из тени дагестанцев, нелегально ведущих бизнес. Согласно представленным результатам работы межведомственной комиссии, с начала 2023 года зафиксировано 367 объектов, незаконно осуществляющих свою работу, из которых уже удалось поставить на налоговый учет 46 предпринимателей. Замечу, что первый этап работы вами проведен достаточно активно. При этом есть определенные замечания.

В первую очередь, требуется упорядочить список этих объектов по категориям предпринимательской деятельности, а также по каждому из указанных объектов нужно прописать подробные данные — от статуса земельного участка, на котором находится объект, до полного перечня специалистов, участвующих в деятельности на объекте. Также требуется указать информацию не только об арендаторах, но и сведения о собственниках помещений. Наличие полных и достоверных данных позволит в будущем осуществлять эту работу быстрее, а самое главное – эффективнее», — выступил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.