В Совете участвуют 35 ректоров (из 7 стран), и избрание в столь представительный орган Муртазали Рабаданова – это признание высокого статуса ДГУ на международном поприще.
Президент ЕАУ, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий выступил с докладом об осуществленной работе и целях на будущий период.
В процессе съезда было заключено несколько контрактов о взаимодействии между участниками ассоциации. Собравшиеся обсудили темы развития Евразийского сетевого университета, сформированного университетами России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.