Анатолий Песенников занял должность председателя Юго-Западного банка Сбербанка

Анатолий Валерьевич Песенников руководил в прошлом Тверским и Краснодарским отделениями банка. В 2015 году занял должность председателя Байкальского банка. С 2017 года работал заместителем председателя, начальника Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. В этот период Сбер заметно усилил свои позиции в северной столице страны: рост доли рынка по всем направлениям; опережающие темпы роста операционной прибыли; лидирующие позиции по показателям операционного дохода.