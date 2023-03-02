Анатолий Валерьевич Песенников руководил в прошлом Тверским и Краснодарским отделениями банка. В 2015 году занял должность председателя Байкальского банка. С 2017 года работал заместителем председателя, начальника Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. В этот период Сбер заметно усилил свои позиции в северной столице страны: рост доли рынка по всем направлениям; опережающие темпы роста операционной прибыли; лидирующие позиции по показателям операционного дохода.
Анатолий Песенников занял должность председателя Юго-Западного банка Сбербанка
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 14:20
Пост председателя Юго-Западного банка занял Анатолий Песенников, который работает в Сбере примерно 25 лет, информирует пресс-служба компании.
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