Главным вопросом в повестке был обозначен отчет о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год.
В соответствии с Конституцией Республики Дагестан с отчетом выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
До заслушивания отчёта Глава Дагестана Сергей Меликов наградил депутата Народного собрания Дагестана Расима Гаджиагаева медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи». Гаджиагаев первым из дагестанских депутатов отправился в зону СВО добровольцем. Сегодня он находится в республике с кратковременным отпуском.
Далее по повестке выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Подробнее на сайте правительства Дагестана.