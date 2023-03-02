ЗАМАНА - Семинар-совещание по вопросам работы в системе СЭД состоялся в Каякентском районе

Семинар-совещание по вопросам работы в системе СЭД состоялся в Каякентском районе

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02 марта, 2023. Четверг 10:15
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Семинар-совещание по вопросам работы в системе СЭД состоялся в Каякентском районе

В администрации района состоялся семинар-совещание по вопросам работы в системе электронного документооборота (СЭД), информирует пресс-служба муниципалитета.

Семинар-совещание по вопросам работы в системе СЭД состоялся в Каякентском районе

В заседании участвовали руководитель района Магомед Эльдерханов, его заместители, а также лидеры учреждений и организаций администрации района. Провел семинар заместитель главы Контрольного управления руководителя Дагестана Шамиль Закарьяев.

Было озвучено, что в рамках реализации принципов электронного правительства в регионе работает система электронного документооборота и делопроизводства, задачами которой являются повышение эффективности и прозрачности государственного управления и совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти за счет формирования единого информационного пространства.

В рамках совещания заместителем руководителя контрольного управления было поручено активизировать эту деятельность пользователями системы, в том числе обучить всех задействованных в документообороте экспертов.

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