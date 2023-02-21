Собравшиеся обсудили следующие вопросы: подготовка к проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, социальная поддержка членов семей участников СВО, реформирование системы ЖКХ региона и так далее.

Предваряя обсуждение, Руслан Алиев озвучил, что с первых дней начала специальной военной операции Дагестан оказывает всестороннюю поддержку как участникам операции, так и их родным.

«Частичная мобилизация стала новым вызовом для общества и нам необходимо уделять максимальное внимание к мобилизованным и их семьям. Это является сейчас важнейшей задачей», — выступил он.

Далее он подчеркнул, что обеспечение жителей качественными услугами в области ЖКХ является одним из факторов оценки работы органов власти. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.