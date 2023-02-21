ЗАМАНА - В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия

В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия

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21 февраля, 2023. Вторник 01:35
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В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия
Вчера, 20 февраля, первый заместитель главы кабмина Дагестана Руслан Алиев провел совещание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом западных ограничений.
В День защитника Отечества во всех муниципалитетах Дагестана пройдут праздничные мероприятия

Собравшиеся обсудили следующие вопросы: подготовка к проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, социальная поддержка членов семей участников СВО, реформирование системы ЖКХ региона и так далее.

Предваряя обсуждение, Руслан Алиев озвучил, что с первых дней начала специальной военной операции Дагестан оказывает всестороннюю поддержку как участникам операции, так и их родным.

«Частичная мобилизация стала новым вызовом для общества и нам необходимо уделять максимальное внимание к мобилизованным и их семьям. Это является сейчас важнейшей задачей», — выступил он.

Далее он подчеркнул, что обеспечение жителей качественными услугами в области ЖКХ является одним из факторов оценки работы органов власти. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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