Первый день официального визита Абдулмуслимов начал с почтения памяти героев Азербайджана.

Дагестанский премьер возложил цветы к вечному огню на Аллее Шехидов. Далее он посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где почтил память первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

После этого Абдулмуслимов почтил память жены Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Стоит заметить, что целью поездки является определение основных направлений сотрудничества между Дагестаном Российской Федерации и Азербайджаном в экономической и гуманитарной областях.