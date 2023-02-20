ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к Вечному огню в Баку

Премьер-министр Дагестана почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к Вечному огню в Баку

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20 февраля, 2023. Понедельник 13:20
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Премьер-министр Дагестана почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к Вечному огню в Баку
В понедельник, 20 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во главе правительственной делегации по поручению руководителя республики Сергея Меликова прилетел с рабочим визитом в Азербайджан.
Премьер-министр Дагестана почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к Вечному огню в Баку

Первый день официального визита Абдулмуслимов начал с почтения памяти героев Азербайджана.

Дагестанский премьер возложил цветы к вечному огню на Аллее Шехидов. Далее он посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где почтил память первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

После этого Абдулмуслимов почтил память жены Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Стоит заметить, что целью поездки является определение основных направлений сотрудничества между Дагестаном Российской Федерации и Азербайджаном в экономической и гуманитарной областях.

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