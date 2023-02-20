Глава Дагестана провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике

Собравшиеся обсудили тему обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений и преступлений в этой области.

Как высказался руководитель УГИБДД МВД по Дагестану Александр Шалагин, высокая аварийность в регионе все еще связана с правонарушениями со стороны водителей. Главными причинами аварий названы выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышение скоростного режима.

Прокурор региона Алексей Ежов рассказал об изменениях федерального законодательства. Например, введена специальная норма, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение ПДД гражданином, лишенным права управления транспортным средством, за совершение выезда на встречную полосу и превышение скорости более 60 км. Учитывая высокий уровень повторной преступности, связанной с нарушением правил дорожного движения, прокуроры ориентированы на назначение наказания в виде реального лишения свободы при повторном привлечении к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.