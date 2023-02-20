Начиная совещание, премьер озвучил, что в приоритетном порядке в эту программу вошли стройки и объекты, финансирование которых предусматривается при долевом участии средств федерального бюджета, переходящие социально значимые объекты, а также объекты с высокой степенью строительной готовности.

Как озвучил Абдулмуслимов, это объекты, например, общего, дошкольного и дополнительного образования, здравоохранения, культуры, коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, берегоукрепительные сооружения, а также возведение пожарного депо.

«Нужно заметить, что практика создания Республиканской инвестиционной программы на трехлетний период позволяет тратить меньше времени на ежегодные конкурсные процедуры и позволяет заключить договоры на весь период строительства объектов.

Обращаю внимание на то, что заказчикам объектов требуется вовремя осуществить конкурсные процедуры для обеспечения оперативного и полного освоения предусмотренных средств. В этом направлении нужен жесткий контроль. Мы живем во времена кардинальных перемен в экономической жизни всей России и мира в целом. В таких обстоятельствах расходы должны быть максимально эффективны, необходим четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.