«Уважаемый Александр Леонидович! Был искренне рад тому, что Ваши профессиональные и человеческие качества, огромный жизненный опыт и талант руководителя, безупречное и преданное служение Родине достойно оценены в решении Президента России. Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов, дальнейших успехов в служебной детальности и новых профессиональных достижений на благо страны!», — обратился Абдулмуслимов.
Премьер-министр РД поздравил Александра Орехова с присвоением звания генерал-майора
- Автор Дарья
- 19 февраля, 2023. Воскресенье 01:29
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил руководителя Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РД Александра Орехова с присвоением званием генерал-майора. Соответствующее постановление подписано Президентом России 17 февраля.
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