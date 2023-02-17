ЗАМАНА - В Дагестан приехал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

В Дагестан приехал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

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17 февраля, 2023. Пятница 14:28
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В Дагестан приехал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

В Дагестан с рабочей поездкой приехал генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. В доме правительства прошла встреча Митрофанова с заместителем главы кабмина республики Муслимом Телякавовым, депутатом НС Муслимом Гиндиевым и заместителем руководителя Минспорта региона Будуном Будуновым. 

В Дагестан приехал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

Собравшиеся обсудили тему развития футбола на территории Дагестана. Тесное и плодотворное сотрудничество РФС с субъектом стало возможным благодаря внушительной поддержке футбола главой Дагестана Сергеем Меликовым. В процессе визита была осмотрена площадка, на которой в скором времени стартует возведение Регионального центра футбола. Находится она на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе. 

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