ЗАМАНА - В Дагестане создан план мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год

В Дагестане создан план мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год

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17 февраля, 2023. Пятница 10:33
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В Дагестане создан план мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год
Вчера, 16 февраля, на собрании дагестанского правительства был обсужден проект Плана мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана до 2025 года и на период до 2030 года (в части мероприятий 2023 года).
В Дагестане создан план мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год

Глава кабмина республики озвучил, что реализация мероприятий Плана потребует около 1,3 млрд рублей. Предложенные меры, как он заметил, должны улучшить качество и доступность медпомощи.

Он также добавил, что по итогам минувшего года по ряду направлений регион исполнил все запланированные цели.

«По итогам 9 месяцев 2022 года регион вошел в ТОП-15 рейтинга развития цифровой зрелости в области здравоохранения и занял 13-е место, а находился ранее на 69-м. Наша хирургическая служба по итогам минувшего года заняла первое в СКФО и восьмое место по России.

Заметно улучшилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи — на 13,8 %, что, полагаю, отразилось на показателе общей смертности, он упал с 6,3 до 5,1 случая на 1000 человек. Безусловно, эти сведения заслуживают внимания», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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