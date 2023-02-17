Глава кабмина республики озвучил, что реализация мероприятий Плана потребует около 1,3 млрд рублей. Предложенные меры, как он заметил, должны улучшить качество и доступность медпомощи.

Он также добавил, что по итогам минувшего года по ряду направлений регион исполнил все запланированные цели.

«По итогам 9 месяцев 2022 года регион вошел в ТОП-15 рейтинга развития цифровой зрелости в области здравоохранения и занял 13-е место, а находился ранее на 69-м. Наша хирургическая служба по итогам минувшего года заняла первое в СКФО и восьмое место по России.

Заметно улучшилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи — на 13,8 %, что, полагаю, отразилось на показателе общей смертности, он упал с 6,3 до 5,1 случая на 1000 человек. Безусловно, эти сведения заслуживают внимания», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.