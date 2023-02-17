Глава кабмина республики озвучил, что данная тема вошла в повестку по указанию руководителя региона Сергея Меликова.

«Основная идея – формирование системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям статуса Махачкалы как столицы Дагестана. Предлагаю сосредоточить усилия по укреплению социально-экономического потенциала Махачкалы посредством использования программно-целевых методов.

Знаю, что программа развития города еще на этапе формирования. При этом обращаю внимание, что в ней в обязательном порядке должно быть уделено внимание обновлению и развитию транспортной инфраструктуры, обеспечению устойчивого энергоснабжения, решению проблем инфраструктурной и технологической запущенности и ЖКХ, особенно в части приведения в нормативное состояние сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и уличного освещения. Это то, что в первую очередь тревожит жителей и гостей города», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.