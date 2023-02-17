ЗАМАНА - Для Махачкалы разработают программу развития города, рассчитанную на несколько лет

Для Махачкалы разработают программу развития города, рассчитанную на несколько лет

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17 февраля, 2023. Пятница 10:11
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Для Махачкалы разработают программу развития города, рассчитанную на несколько лет
Вчера, 16 февраля, в процессе собрания дагестанского правительства под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова на обсуждение была вынесена тема разработки госпрограммы РД «Развитие городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2024 и 2025 годы и на период до 2030 года».
Для Махачкалы разработают программу развития города, рассчитанную на несколько лет

Глава кабмина республики озвучил, что данная тема вошла в повестку по указанию руководителя региона Сергея Меликова.

«Основная идея – формирование системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям статуса Махачкалы как столицы Дагестана. Предлагаю сосредоточить усилия по укреплению социально-экономического потенциала Махачкалы посредством использования программно-целевых методов.

Знаю, что программа развития города еще на этапе формирования. При этом обращаю внимание, что в ней в обязательном порядке должно быть уделено внимание обновлению и развитию транспортной инфраструктуры, обеспечению устойчивого энергоснабжения, решению проблем инфраструктурной и технологической запущенности и ЖКХ, особенно в части приведения в нормативное состояние сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и уличного освещения. Это то, что в первую очередь тревожит жителей и гостей города», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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