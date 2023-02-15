«Не раз президент страны называл обеспечение связи и преемственности поколений ключевой задачей. Все главы нашей республики в разное время советовались с Магомедали Магомедовичем по рабочим вопросам, чтобы внести вклад в укрепление страны, а теперь решили увековечить память о нем. Что как не это является ярким примером той самой преемственности и благодарности за значительный вклад в историю своего народа, республики и страны в целом», –– уверен эксперт.
Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»
- Автор Шахри
- 15 февраля, 2023. Среда 19:19
Узлипат Гасанова, доктор филологических наук прокомментировала Указ Главы Дагестана об увековечивании памяти видного государственного и общественного деятеля Магомедали Магомедова.
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