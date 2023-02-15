ЗАМАНА - Аминат Абдулманапова: «Магомедали Магомедов для меня — пример мудрости»

Аминат Абдулманапова: «Магомедали Магомедов для меня — пример мудрости»

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15 февраля, 2023. Среда 12:47
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Народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова прокомментировала Указ Сергея Меликова об увековечении видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова.

Аминат Абдулманапова: «Магомедали Магомедов для меня — пример мудрости»

«Магомедали Магомедов был для меня примером мужественности и мудрости. Рад, что глава республики издал указ об увековечивании его памяти. О таких людях должны говорить ещё сотни лет после нас. Достойный сын своего народа. Для нашей семьи это очень приятная новость, мы уважали его, следили за его деятельностью на благо республики», — считает Абдулманапова.

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