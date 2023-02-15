«Магомедали Магомедов был для меня примером мужественности и мудрости. Рад, что глава республики издал указ об увековечивании его памяти. О таких людях должны говорить ещё сотни лет после нас. Достойный сын своего народа. Для нашей семьи это очень приятная новость, мы уважали его, следили за его деятельностью на благо республики», — считает Абдулманапова.
Аминат Абдулманапова: «Магомедали Магомедов для меня — пример мудрости»
- Автор Шахри
- 15 февраля, 2023. Среда 12:47
Народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова прокомментировала Указ Сергея Меликова об увековечении видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова.
Последнее от Шахри
- Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»
- Конкурс детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»: российские школьники проведут научные эксперименты и объяснят сложные теории
- В честь Магомеда Нурбагандова открыли «Парту Героя»
- Региональное отделение Всероссийской организации « Комитет семей воинов Отечества» ко Дню защитника Отечества объявляет акцию «Тепло души»
- Арсен Юсупов: «Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу»