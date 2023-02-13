ЗАМАНА - Совет Федерации поддерживает планы Дагестана по строительству трех оптово-розничных центров

Совет Федерации поддерживает планы Дагестана по строительству трех оптово-розничных центров

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13 февраля, 2023. Понедельник 08:48
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Совет Федерации поддерживает планы Дагестана по строительству трех оптово-розничных центров
На полях Первой федеральной конференции партнеров в области малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провели рабочую встречу.
Совет Федерации поддерживает планы Дагестана по строительству трех оптово-розничных центров

Как заявил премьер-министр РД, важность возведения ОРЦ объясняется тем, что в регионе развито мелкоконтурное хозяйство. Вся продукция от республиканских фермеров должна поступать в эти центры, где будет осуществляться ее сертификация, сортировка и калибровка. 

Предлагается открыть центры на Севере, Юге и в центральной части Дагестана. При выборе места строительства ОРЦ будет учтена близость их размещения к непосредственным производительным базам для минимизации расходов на перевозку продукции аграриям.    

Представители СовФеда поддержали идею и пообещали обсудить ее с Х-5 Group - отечественной розничноторговой организацией, которая управляет крупными продуктовыми торговыми сетями.

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