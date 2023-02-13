Как заявил премьер-министр РД, важность возведения ОРЦ объясняется тем, что в регионе развито мелкоконтурное хозяйство. Вся продукция от республиканских фермеров должна поступать в эти центры, где будет осуществляться ее сертификация, сортировка и калибровка.

Предлагается открыть центры на Севере, Юге и в центральной части Дагестана. При выборе места строительства ОРЦ будет учтена близость их размещения к непосредственным производительным базам для минимизации расходов на перевозку продукции аграриям.

Представители СовФеда поддержали идею и пообещали обсудить ее с Х-5 Group - отечественной розничноторговой организацией, которая управляет крупными продуктовыми торговыми сетями.