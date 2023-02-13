ЗАМАНА - Совет Федерации окажет помощь в решении проблемы с водоподачей в Ногайские степи

Совет Федерации окажет помощь в решении проблемы с водоподачей в Ногайские степи

Автор
13 февраля, 2023. Понедельник 08:19
|||
Совет Федерации окажет помощь в решении проблемы с водоподачей в Ногайские степи
На встрече в Санкт-Петербурге глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин обсудили обводнение Ногайских степей и части земель Тарумовского района, где существует большая проблема с водообеспечением и выращиванием сельхозпродукции.  
Совет Федерации окажет помощь в решении проблемы с водоподачей в Ногайские степи

«Прежде всего там отлично чувствует себя бахчевая культура это арбузы и дыни, растут и овощи открытого грунта томаты и огурцы. Минсельхоз РФ перед дагестанским правительством ставит цель по увеличению площади, а сделать это мы сможем лишь решив вопрос с водоподачей. У нас также есть так называемые грузинские земли, арендованные у нашего региона еще в социалистическое время это более 250 000 га. Эти земли сейчас почти в обезвоженном состоянии. Такая проблема складывается не только в нашей республике, она охватывает еще северную часть Ставропольского края и юг Республики Калмыкии», — высказался премьер. 

Выслушав доводы главы кабмина Дагестана, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных выразили готовность оказать помощь в решении вопроса с водоподачей. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top