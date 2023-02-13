«Прежде всего там отлично чувствует себя бахчевая культура — это арбузы и дыни, растут и овощи открытого грунта — томаты и огурцы. Минсельхоз РФ перед дагестанским правительством ставит цель по увеличению площади, а сделать это мы сможем лишь решив вопрос с водоподачей. У нас также есть так называемые грузинские земли, арендованные у нашего региона еще в социалистическое время — это более 250 000 га. Эти земли сейчас почти в обезвоженном состоянии. Такая проблема складывается не только в нашей республике, она охватывает еще северную часть Ставропольского края и юг Республики Калмыкии», — высказался премьер.

Выслушав доводы главы кабмина Дагестана, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных выразили готовность оказать помощь в решении вопроса с водоподачей. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.