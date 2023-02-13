Спикерами мероприятия стали следующие политические и общественные деятели: Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, президент Х5 Group Екатерина Лобачева, статс-секретарь – заместитель главы Миепромышленности России Виктор Евтухов, начальник ФАС РФ Максим Шаскольский, гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич и другие.
Начал пленарную сессию Андрей Яцкин, подчеркнувший важность проводимой конференции и отметивший актуальность разработки алгоритмов продажи продукции локальных сельхозтоваропроизводителей в крупных торговых точках.
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