Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

Стоит напомнить, что осенью 2022 года Джамаладин Набиевич совместно командой своих помощников побывал в Дахадаевском районе. На встречах с руководством администрации, жителями и активом района были озвучены самые важные и срочные вопросы района.

На встрече с недавно избранным новым Главой района Магомедом Абдулкадырововым депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. снова вернулся к тем вопросам.

Много внимания на встрече было уделено перспективам развития туристической сферы в районе. Джамаладин Набиевич ознакомил делегацию Дахадаевского района с ключевыми положениями нацпроекта «…Туризм и индустрия гостеприимства»:

«…На недавнем совещании правительства Президент России Владимир Владимирович Путин еще раз указал на важность ускоренного развития внутреннего туризма и поэтому Правительство РФ принимает все возможные усилия, направленные на создание необходимой, для этого инфраструктуры. Это дороги, водоснабжение, электричество. Это различные субсидии и льготы тем предпринимателям и меценатам кто готов вложиться строительство различных туристических объектов и в сферу обслуживание туристов. Я вижу заинтересованность в этом нового руководителя района, вижу, как вокруг него сплотилось предпринимательское сообщество района и поэтому готов помочь в реализации большого туристического потенциала Дахадаевского района.»