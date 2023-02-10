ЗАМАНА - Около 100 000 кв. м жилья собираются возвести в рамках проекта комплексного развития территорий в поселке Ленинкент

Около 100 000 кв. м жилья собираются возвести в рамках проекта комплексного развития территорий в поселке Ленинкент

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10 февраля, 2023. Пятница 15:52
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Около 100 000 кв. м жилья собираются возвести в рамках проекта комплексного развития территорий в поселке Ленинкент
Под руководством Первого Заместителя главы кабмина Дагестана Манвела Мажонца прошло межведомственное собрание на тему комплексного развития территорий в посёлке Ленинкент с участием сотрудников АО «ДОМ.РФ» и Банка ДОМ.РФ.
Около 100 000 кв. м жилья собираются возвести в рамках проекта комплексного развития территорий в поселке Ленинкент

На совещании представители АО «ДОМ.РФ» рассказали потенциальным застройщикам республики и представителям органов исполнительной власти, что готовы оказать поддержку и применить свои алгоритмы для последующего увеличения темпов ввода жилья в Дагестане, а также ознакомили с будущей архитектурно-градостроительной концепцией проекта развития территории.

Так, в начале весны пройдут торги на право заключения контракта КРТ на участке площадью 20,7 га в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Заявки на участие в торгах можно направить до 27 февраля. 

«Земельные аукционы — это то, с чего начинается полный цикл поддержки жилищного строительства от ДОМ.РФ. Получив в распоряжение подготовленные к застройке участки, инвесторы могут воспользоваться другими нашими алгоритмами. Речь, в частности, идет о проектном финансировании и ипотеке от Банка ДОМ.РФ, инфраструктурных облигациях. Использование комплекса инструментов даёт максимальный экономический эффект для застройщиков, субъекты получают новые территории роста, а жители — современное, доступное жилье с комфортной средой проживания», — выступил руководитель подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.  Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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